As Escolas Felipe Patroni e Raymundo Chaves foram Campeãs dos Jogos Estudantis

Encerraram nesta quinta-feira, dia 31, no Ginásio do Mariano, os Jogos Escolares Obidenses 2019 promovido pela Secretaria de Educação de Óbidos - SEMED, os quais foram realizados no período de 29 a 31 de outubro e reuniram a comunidade estudantil na disputa de várias modalidades esportivas, como: Futsal; atletismo, handebol, voleibol e xadrez, todas nas modalidades masculinas e femininas.

Foram três dias de muita disputa nas diversas modalidades esportivas, sendo que as Escolas Felipe Patroni e Raymundo Chaves foram as grandes campeãs dos Jogos. Durante o encerramento as escolas receberam os troféus e medalhas.

A seguir a classificação das escolas, por categoria:

CATEGORIA D

1º Lugar: Escola Campeã Felipe patroni

2º Lugar: Escola Vice Campeã Raymundo Chaves

3º Lugar: São Francisco

CATEGORIA C

1º Lugar: Escola Campeã Raymundo Chaves

2º Lugar: Vice Campeã São Francisco

3º Lugar: Felipe Patroni

