O Paysandu é Campeão Paraense 2020, chegando ao 48ª título

Na tarde deste domingo, dia 06, o segundo RE x PA da final do Parazão, o Paysandu venceu novamente a equipe do Clube do Remo pelo placar de 1 x 0 e sagrou-se Campeão Paraense 2020. O Papão leva a melhor na história da competição e detém o recorde de conquistas: 48 títulos. O Leão vem logo atrás, com 46.

No primeiro tempo o Remo precisando da vitória foi pra cima do Paysandu, criando algumas chances, entretanto não conseguiu marcar. O Remo teve um jogador expulso ficando com dez jogadores, o que dificultou ainda mais conseguir marcar. Esta etapa finalizou com o seguinte placar: Paysandu 0 x 0 Remo.

No segundo tempo, o Paysandu dominou a partida, já que estava na vantagem do empate, pois havia vencido a primeira partida por 2 x 1, como também estava com um jogador a mais. Assim, como na última partida, o Papão matou no final: Vinicius Leite recebe e toca para Anderson Uchoa que chutou, a bola desvia no goleiro e entra dando o 48º título paraense do Papão da Curuzu. Paysandu aumenta para 10 o número de jogos de invencibilidade em cima do Remo, com seis vitórias e quatro empates.

Os rivais concentram-se agora totalmente para o Campeonato Brasileiro na Série C. O Paysandu joga na quarta-feira (9), contra a Jacuipense-BA, na Curuzu e o Remo vai até Campina Grande (PB), enfrentar o Treze-PB, na quinta-feira (10).

