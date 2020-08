Mangueirão recebe últimos preparativos para volta do Parazão 2020

Primeiros jogos do campeonato retornam neste sábado (1º) e domingo (2), após a paralisação por causa da pandemia da Covid-19, e nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31), a praça esportiva recebe higienização completa.

Final de semana de Parazão 2020 em Belém. É hora de recomeçar. A expectativa é enorme para ver a bola rolar no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. As primeiras disputas, nesse retorno após a suspensão das atividades esportivas por causa da pandemia do novo coronavírus, serão entre os clubes Paragominas e Paysandu, às 19h, deste sábado (1°); e Bragantino e Independente, às 9h, deste domingo (2).

Os preparativos são finalizados no Mangueirão para os primeiros jogos com a praça esportiva recebendo serviços completos de higienização nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31).

O espetáculo no gramado não terá a presença dos aficionados torcedores nas arquibancadas. E para receber as partidas no Mangueirão, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela gestão do espaço, “entrou em campo” adotando medidas preventivas para garantia de segurança e saúde de todos os profissionais que vão conribuir com a realização dos espetáculos futebolísticos.

Diretor do Estádio Olímpico do Pará, Fábio Lima declarou que mesmo na pandemia, a Seel continuou realizando toda a manutenção necessária no Mangueirão e agora, com a retomada dos jogos, os serviços estão sendo intensificados como o cuidado com o gramado, que está passando por um tratamento especial com corte, adubação e pulverização para dar melhores condições às partidas.

"Nesta quinta e sexta o estádio passa por sanitização e higienização completa. Nos dias de jogo será feita a aferição da temperatura de todos os profissionais que estarão trabalhando, além da obrigatoriedade do uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel em todas as dependências, sempre seguindo o protocolo de segurança”, ressaltou o diretor Fábio Lima.

As ações de desinfecção são executadas em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário (Sedap) e com a Equipe de Resposta Nuclear Biológica Química e Radiológica do Comando do 4° Distrito Naval. “Estamos usando a solução química, que é essencial no combate ao novo coronavírus e outros patógenos em toda a área, e em especial naquelas com maior circulação de pessoas como vestiários e cabines”, disse o coordenador da ação pela Sedap, Victor Lax.

Em relação à cobertura da imprensa esportiva, as equipes dos veículos de comunicação terão até três profissionais, no máximo, e as cabines de imprensa do estádio também passaram por modificações para observar a recomendação de distanciamento.

De acordo com o gerente de Segurança do Estádio Olímpico do Pará, Cláudio Santos, na manhã desta sexta, no Mangueirão, 43 pessoas envolvidas no planejamento e operacionalização dos jogos passarão pela avaliação dos testes-rápidos de detecção da Covid-19.

FONTE: Agência Pará.

