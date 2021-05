Seleção de Oriximiná Campeã e Óbidos Vice no torneio de Futsal em Oriximiná

Na manhã deste sábado, dia 29 de maio, foi inaugurado o ginásio da primeira parte do Complexo Esportivo Vicente Filizola, em Oriximiná, e na ocasião foi realizada a 1ª Copa de Futsal Vicente Filizola entre as seleções de Oriximiná, Óbidos, Curuá e Juruti. Durante o evento, houve também uma partida amistosa entre o time Amigos do prefeito de Oriximiná, Delegado Fonseca, e um time dos trabalhadores das obras do ginásio.



Fotos_dos_times que participaram do torneio

Por volta das 10h iniciou a Copa Intermunicipal Vicente Filizola, com a participação das seleções de futsal dos referidos municípios, sendo que a primeira partida a seleção de Óbidos venceu a seleção de Curuá por 3x1. No segundo jogo a seleção de Oriximiná empatou em 3 x 3 com a seleção de Juruti e nos pênaltis Oriximiná venceu por 5x3.



Fotos_da_solenidade de abertura do torneio

Com esses resultados, se credenciaram para a final as seleções de Oriximiná X Óbidos. Este jogo foi bastante disputado, mas quem levou a melhor foi a seleção de Oriximiná que venceu a seleção de Óbidos por 5 x 2. Seleção de Oriximiná Campeã de da 1ª Copa de Futsal Vicente Filizola.

