Mariano FC promoverá Campeonato de Futsal das Empresas em 2021

Com objetivo de organizar o Campeonato de Futsal das Empresas em 2021, foi realizada a primeira reunião nesta terça-feira, dia 25 de maio, na sede do Mariano FC, onde estavam presentes representantes das equipes. Foram convidadas 20 empresas, e destas, 18 confirmaram participação. Algumas empresas ainda estão procurando e se organizando para participar do certame, conforme o regulamento, que já está pronto e definido, elaborado em conjunto com os representantes das empresas.

Durante a reunião para Discutir o Campeonato de Futsal

Alguns dos principais tópicos abordados na reunião:

- Premiação de R$3.500,00 para 1º colocado.

- Sorteio de brindes nos jogos de mata-mata;

- Filmagem dos jogos de mata-mata, através de um portal de noticias.

- Registros fotográficos de todos os jogos e divulgação da imagem das empresas e seus atletas em plataformas digitais e não digitais;

- Troféus, medalhas, prêmios individuais em dinheiro e Bolsa Universitária ao artilheiro do campeonato, com desconto especial.

“O formato do certame está interessante e existem algumas formas de incentivo. Precisamos RESGATAR uma tradição esportiva perdida. Esse é o objetivo num primeiro momento”, comentou um dos organizadores.

Santarém, Oriximiná e outros planejam suas atividades esportivas para meados de julho/agosto, assim como Óbidos. “Também fazemos a nossa, sempre observando o andamento da vacinação e da pandemia, que afeta a todos, e respeitando sempre o decreto local. Dependendo do contexto continuamos ou prorrogamos como todos os demais farão”, comentou Santaninha, um dos organizadores do certame.

O Evento é uma parceria entre a ACADEMIA STA do Prof. Santana (Santaninha) e MARIANO FC, da presidente Socorro Ferreira.

www.obidos.net.br