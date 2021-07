Projeto de Óbidos revela talento de Manaus para o Grêmio FC

Santana Silva, ex-jogador com passagens por clubes como São Raimundo, Ituano FC, e Sao Bento Sorocaba, usou a tecnologia em tempos de crise de saúde global para identificar, avaliar e revelar um talento do futebol, Ruan Davi, 8 anos, que reside em Manaus e que interessou a oito clubes brasileiros..

A respeito da descoberta Ruan Davi, talento do futebol, Santana Silva, conhecido em Óbidos por Santaninha, comentou: “Recebi um vídeo básico, peguei e mandei ao Vasco, que me respondeu positivamente. Entrei em contato com o pai e solicitei mais material de treinamento. Assistia a jogos pelo Facebook aos finais de semana, eram baixados e editados para produção de um material que pudesse explorar mais e melhores recursos cognitivos, técnicos e táticos. A partir daí enviei a outros clubes que também se interessaram e retornaram o contato. Vasco e Flamengo estavam agendados para teste em outubro, mas o grêmio se antecipou com uma proposta interessante”, informou Santana.

Santana Silva partiu de Óbidos ao encontro da família de Ruan Davi em Manaus e juntos seguiram para Porto Alegre. O atleta interessou ao Grêmio, antes do prazo final e hoje, segue no clube. Seu responsável o acompanha.

“Continuo recebendo vídeos de vários lugares: Santarém, de cidades da região, e também do Amazonas. Faço trabalho de observação técnica analítica e a Internet tem facilitado minhas avaliações. Hoje conto com 10 atletas sendo monitorados”, comentou Santana

PROJETO EM ÓBIDOS

O ex-jogador e hoje agente de futebol é mentor de um projeto dinâmico e inédito na região voltado para crianças e adolescentes, mas por conta da pandemia e do espaço estar em reforma, as atividades estão paralisadas.

“O projeto está parado em termos, mas o trabalho com gestão de eventos esportivos, realização de cursos de qualificação esportiva, inclusão de alunos em escolas técnicas de profissionalização, ações sociais de solidariedade à comunidades carentes e a busca em identificar e revelar talentos sempre continuaram. O projeto é múltiplo, diversificado, existem várias frentes de atuação. Ele é formação, mas também é gestão”, finalizou Santana.

