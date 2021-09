Iniciou em Óbidos o Campeonato das Empresas de Futsal 2021

Iniciou nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, em Óbidos, o Campeonato das Empresas de Futsal 2021, uma realização do STA Academy e Mariano Futebol Clube, o qual irá até 12 de novembro.

Segundo informações dos organizadores, estarão disputando o título do certame 17 times de Empresas de Óbidos, sendo que os jogos estão acontecendo na quadra do Mariano, sempre as sextas e sábados, com início previsto para as 19h30, com público presencial.

Santaninha (STA) e Socorro Ferreira (Mariano), organizadores

Dois jogos aconteceram na abertura do Campeonato, sendo que os resultados foram os seguintes:

- PM 5x4 Infraestrutura

- Pasqualreli 5x4 Caiba.

Os jogos deste sábado, dia 11 de setembro, serão os seguinte:

- Dist.Cear´/Rei do Frnco X FN Fundações e Obras

- Atacadão MM/Com. Pauxis X CS Linhas São Jorge/CS.Pesc.

Aos poucos o cotidiano dos obidenses está voltando ao normal e as pessoas que foram prestigiar o evento, puderam assistir duas partidas bem movimentadas, dando uma pequena amostra do que vai ser o Campeonato de Empresas.



Fotos_da_abertura do Campeonato

Protocolo

Devido a pandemia, está sendo seguido o protocolo de segurança sanitária, conforme determina o Decreto Municipal que liberou este tipo de evento, como apresentação do comprovante de vacinação, uso de máscara e etc.

Premiação

- 1º colocado (campeão) - R$3.300,00;

- 2º colocado (vice-campeão) R$1.000,00 ao, e

- 3º lugar - R$500,00.

- Artilheiro: R$100,00, troféu e bolsa universitária;

- O Melhor Goleiro: R$100,00 e troféu.

