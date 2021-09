Confira os resultados da 2ª roda do Campeonato de Empresas Futsal

Aconteceu nesta s sexta-feira (17) e Sábado (18) em Óbidos, a 2ª rodada do Campeonato das Empresas de Futsal 2021, os quatro jogos aconteceram na quadra do Mariano e recebeu um bom público.

O Campeonato que é uma realização do STA Academy e Mariano Futebol Clube iniciou no dia 10 de setembro e os jogos da 2º rodada do certame tiveram os seguintes resultados:

JOGOS DA 2ª RODADA

17 SET - SEX-20h

PMO 3 X 1 CAIBA IND. /São Raimundo

17 SET - SEX-21h15

FN Fundações e Obras 2 X 4 S. Linhas/São Jorge CS.Pesca

18 SET- SAB 20h

Pasquarelle / Serv.Pred 6 X 3 Polícia Militar / Vigilância

18 SET- SAB 21h15

Dist. Cerá/ Rei do Frango 4 X 9 Atacadão M.M/ Com. Pauxis

Os melhores jogadores de cada partida foram os seguintes na seguinte, na ordem: Marcos (Marquinho), Alterado (Lukato), Márcio, Tapajós e Edmauro (dick).

No próximo final de semana acontecerá a terceira rodada.

FOTOS...



www.obidos.net.br - Fotos cedidas por Santaninha