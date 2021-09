Confira os Jogos da 2º Rodada do Campeonato das Empresas de Futsal

Numa realização do STA Academy e Mariano Futebol Clube está acontecendo em Óbidos o Campeonato das Empresas de Futsal 2021, o qual iniciou no dia 10 de setembro e nesta sexta-feira (17) e Sábado (18) acontecerá a 2ª rodada com quatro jogos, confira:

JOGOS DA 2ª RODADA

17 SET - SEX-20h

PMO X CAIBA IND. /São Raimundo

17 SET - SEX-21h15

FN Fundações e Obras X S. Linhas/São Jorge CS.Pesca

18 SET- SAB 20h

Pasquarelle / Serv.Pred X Polícia Militar / Vigilância

18 SET- SAB 21h15

Dist. Cerá/ Rei do Frango X Atacadão M.M/ Com. Pauxis

Entradas: R$ 5,00 (Cinco Reais)

www.obidos.net.br