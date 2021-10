O time da “Polícia Militar / Vigilantes” lidera o Campeonato das Empresas de Futsal

O Campeonato das Empresas de Futsal 2021 que está acontecendo na quadra do Mariano Futebol Clube, em Óbidos, promovido por STA Academy, já teve cinco rodadas e o time que lidera o certame é o da “Polícia Militar/Vigilantes”, com 13 pontos, em seguida vem o time da Prefeitura Municipal, com 10 pontos. Confira a classificação completa.

O artilheiro do certame é Alteredo Marques, com 10 gols, da equipe da FN Fundações e Obras. Confira os principais artilheiros na tabela seguinte.

Neste final de semana (15 e 15/10) acontecerão quatro jogos da 6ª rodada, confira.

15 OUT – SEX

- 20h: Prefeitura Municipal X FN Fundações e Obras

- 21h15: Atacadão MM / Com. Pauxis X Polícia Militar / Vigilantes

16 OUT – SAB

- 20h: Caiba Ind / São Raimundo X Dist. Ceará / Rei do Frango

- 21h15: CS Linhas / São Jorge / CS Pesc X PAsquarelli /Serv. Pred.

