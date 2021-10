Em Óbidos, competições de Handebol e Voleibol movimentam atletas

No total 14 equipes estão participando da 1° edição da competição que tem como objetivo resgatar e incentivar a prática destas modalidades esportiva na cidade.

Visando resgatar e fortalecer a prática dos grandes campeonatos de handebol e voleibol que fizeram com que o nome de Óbidos tivesse destaque regional foi dado início na noite desta terça-feira, 12 de outubro, ao Campeonato Pauxis, que conta com dez times que disputarão os certames na quadra do Mariano Futebol Clube.

O campeonato conta com as modalidades, Handebol e Voleibol nas categorias masculino e feminino:

- No handebol Masculino estão na disputa as equipes: Renovação, Renovação Juvenil, ASVO Handebol e PSG Handebol.

- No voleibol Masculino estão na disputa: Vôlei Pio, Super Vôlei, Sesc Vôlei e Chupa Osso.

- No voleibol feminino estão participando os times: Cidade Nova A, Cidade Nova B, Coleguinhas, Amigas do Vôlei e Fênix.



O campeonato faz parte das comemorações alusivas aos 324 anos do município de Óbidos, "A gente agradece a Prefeitura de Óbidos pelo empenho em realizar a competição, para nós que somos amantes do voleibol esse é um momento de retomar as atividades, já que passamos tanto tempo parados por conta da pandemia", enfatizou o jogador do Vôlei Pio Bruno Moraes.

As inscrições das equipes participantes do Campeonato foi a doação de um item de material de limpeza por componente do time. Na primeira fase do campeonato foram arrecadados 62 itens, entre alvejante sabão em pó, detergente, desinfetante, entre outros que serão destinado à Fazenda da Esperança.



Nesta quinta-feira, 14 de outubro, foi realizada uma reunião da Escola Felipe Patroni, antigo São José para definir a próxima etapa da competição que deverá ser realizada no domingo, 17 de outubro.

