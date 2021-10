Confira os resultados da 6ª Rodada do Campeonato das Empresas de Futsal

O Campeonato das Empresas de Futsal 2021 que está acontecendo na quadra do Mariano, em Óbidos, promovido por STA Academy em parceria Mariano Futebol Clube, já concluiu a 6ª Rodada, da qual estamos postando os resultados.

Registramos algumas imagens do Campeonato que a cada dia vem atraindo um público maior, se aproximando do final da primeira fase, quando serão classificadas seis equipes, que posteriormente se enfrentarão no mata-mata, pra prosseguir no campeonato.



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/4548-confira-os-resultados-da-6-rodada-do-campeonato-das-empresas-de-futsal#sigProId6a5826282c View the embedded image gallery online at:

Fotos_do_Campeonato de Futsal

Confira os resultados da 6ª Rodada.

15 OUT – SEX

- 20h: Prefeitura Municipal 8 X 5 FN Fundações e Obras

- 21h15: Atacadão MM / Com. Pauxis 7 X 5 Polícia Militar /Vigilantes

16 OUT – SAB

- 20h: Caiba Ind / São Raimundo 9 X 10 Dist. Ceará / Rei do Frango

- 21h15: CS Linhas / São Jorge / CS Pesc. 4 X 16 Pasquarelli /Serv. Pred.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade