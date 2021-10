Confira os times classificados para a 2ª Fase do Campeonato das Empresas de Futsal

O Campeonato das Empresas de Futsal 2021, que está acontecendo na quadra do Mariano, em Óbidos, promovido por STA Academy em parceria Mariano Futebol Clube, encerrou a 1ª Fase nesta sexta (22) e sábado (23), com quatro jogos, 7ª e última rodada de classificação, sendo que seis equipes se credenciaram para a segunda fase do certame.

Confira os resultados dos jogos da 7ª rodada:

Dia 22/10 (Sexta)

20h – Pasquarelli / Ser. Pred /Emaus 4 X 3 Atacadão MM / Com. PAuxis

21h15 – Dist. Ceará / Rei do Franco 7 X 5 PMO

Dia 23/10 (Sábado)

20h – FN Fundações e Obras 6 X 11 CAIBA Indústria / Com. São Raimundo

21h15 – PM / Vigilantes 5 X 3 CX Linhas / São Jorge / CS. Pesca

Com esses resultados, os seis times classificados para a 2ª fase do campeonato, que acontecerá em forma de mata-mata, foram os seguintes:

1) Polícia Militar / Vigilantes

2) Prefeitura Municipal

3) Atacadão MM / Com. Pauxis

4) Pasquarelli / Ser. Pred.

5) CAIBA Indústria / Com. São Raimundo

6) Dist. Ceará / Rei do Franco

Confira a Tabela de Classificação final da 1ª fase.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/4562-confira-os-times-classificados-para-a-2-fase-do-campeonato-das-empresas-de-futsal#sigProIde5cdb0ee5e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos cedidas por Santaninha.