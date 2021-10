Renovação, Cidade Nova e Volei Pio foram as equipes campeãs de Handebol e Voleibol

No total 14 equipes participaram da 1° Edição do Campeonato Pauxis de Handebol e Voleibol, como parte da programação da Prefeitura para comemoração dos 324 anos de fundação da cidade de Óbidos, o qual teve objetivo resgatar e incentivar a prática destas modalidades esportivas, os quais encerraram nesta ter-feira, dia 26, ondes as equipes seguintes sagram-se campeãs:

- No Handebol Masculino a Grande Campeão foi a equipe do Renovação que derrotou a equipe da ASVO, na final por 22x14.

Equipe Campeã de Handebol

- No Voleibol Feminino a equipe da Cidade Nova 1 foi a Campeã, ao derrotar por 2x1 a equipe da Cidade Nova 2.

Cidade Nova Campeã de Volei

- No Vôlei Masculino Vôlei Pio venceu a equipe Super Vôlei por 3x1 e sagrou-se campeã.

As seguintes equipes participaram do campeonato de Handebol e Voleibol:

- Handebol masculino: Renovação (Campeã), Renovação Juvenil, ASVO (Vice) e PSG Handebol.

- Voleibol Masculino: Vôlei Pio (Campeão), Super Vôlei (vice), Sesc Vôlei e Chupa Osso.



Times_das_Finais

- Voleibol feminino: Cidade Nova 1 (Campeã), Cidade Nova 2 (Vice), Coleguinhas, Amigas do Vôlei e Fênix.

