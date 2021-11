Times da PMO e Pasquarelli classificaram para a semifinal do Campeonato das Empresas de Futsal

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, os dois primeiros jogos das quartas de final do Campeonato de Empresas de Futsal, que está acontecendo na quadra do Mariano, organizado pela STA Academy em parceria com o Mariano Futebol Clube.

Com essas partidas, dois times se classificaram para semifinal do certame, são eles: Time da Prefeitura de Óbidos e Pasquarelli, os quais venceram suas partidas de mata-mata, sendo que os resultados dos jogos foram os seguintes:

- PMO 7 x 3 Caiba/São RAIMUNDO

- Pasquarelli-Serv 7 x 6 Atacadão Meio a Meio

Neste sábado, dia 30, às 21h30, acontecerá mais uma partida que definirá outro semifinalista, entre a Polícia Militar vigilantes x D. Ceará Rei do Frango.

