Será nesta sexta-feira (05) a semifinal do Campeonato de Empresas de Futsal

O Campeonato de Empresas de Futsal que está sendo realizado em Óbidos, organizado pela STA Academy em parceria com o Mariano Futebol Clube, está chegando na reta final, sendo que nesta sexta-feira, dia 05 final tem confrontos entre os semifinalistas do certame, com com os seguintes jogos:

- Prefeitura Municipal X Pasquarelli / Serv. Pred.

- Polícia Militar / Vigilantes X Distribuidora Ceará / Rei do Frango

Após a rodada serão definidos os times para disputarão a grande final do dia 12 de novembro, sendo que a premiação será a seguinte:

1º Lugar - Campeão: R$ 3.000,00

3º Lugar - Vice Campeão: R$1.500,00

3º Lugar: R$ 500,00

