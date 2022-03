Confira os times classificados para a 2ª Fase do Parazão 2022

A primeira fase do Parazão 2022 acabou neste domingo, dia 06, com seis jogos disputado no mesmo horário, sendo que os classificados e rebaixados foram conhecidos, assim como as equipes que permanecem na elite, mas só voltam a campo em 2023.

Confira os resultados:

- Castanhal 4 x 0 Paysandu

- Remo 1 x 1 Águia

- Paragominas 1 x 1 Tapajós

- Bragantino 3 x 2 Independente

- Amazônia 1 x 1 Itupiranga

- Tuna 1 x 0 Caeté

Classificados

Paysandu (17 pontos), Remo (14 pontos), Castanhal (13 pontos), Caeté (13 pontos), Águia (12 pontos), Tuna (11 pontos), Caeté (13pontos), Bragantino (12pontos) e Tapajós (09 pontos).

Paragominas e Amazônia

Assim, os confrontos para as oitavas de final foram definidos, sendo que os jogos da primeira partida começam nesta quarta-feira, dia 09, e os jogos da segunda partida acontecerão no próximo final de semana, confira os confrontos:

Quartas de final - ida

09/03 - Tapajós x Paysandu - 09h30 - Souza

09/03 - Bragantino-PA x Tuna Luso - 15h30 - Diogão

10/03 - Caeté x Remo - 15h30 - Diogão

10/03 - Águia de Marabá x Castanhal - 20h - Zinho Oliveira

Quartas de final - volta

12/03 - Tuna Luso x Bragantino-PA - 15h30 - Souza

12/03 - Paysandu x Tapajós - 18h30 - Curuzu

14/03 - Remo x Caeté - 20h - Baenão

Castanhal x Aguia de Marabá - indefinido

www.obidos.net.br