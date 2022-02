Todos os jogos da rodada final do Parazão 2022 foram cancelados

A última rodada classificatória do Parazão 2022 que aconteceria neste sábado, dia 26, às 15h30, foi cancelada, sendo que todas as partidas seriam realizadas no mesmo horário.

Todo problema aconteceu por conta da logística envolvendo o jogo entre Amazônia e Itupiranga, que se enfrentariam no Centro de Treinamento do Clube do Remo, no distrito de Outeiro. A travessia dos times seria feita de balsa, mas a maré baixa impediu as equipes de chegarem ao destino. Como o regulamento diz que os jogos da última rodada devem ser realizados no mesmo dia e horário. Assim, todas as outras partidas foram adiadas.

Após o cancelamento da oitava e última rodada da fase classificatória do Parazão 2022, a Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou que a última rodada do Campeonato Paraense 2022 será realizada no próximo domingo, 6 de março. O horário ainda não foi definido e só será confirmado no decorrer da semana.

Informações DOL