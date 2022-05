Em Óbidos, as equipes Cidade Nova e Super Vôlei foram as campeãs da seletiva de vôlei

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Óbidos – Semel realizou seletiva de voleibol para participar da XI edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), que será realizado no de13 a 17 julho, em Santarém, cidade-sede dos Jogos da região do Baixo Amazonas.

Em Óbidos, Cidade Nova e Super Vôlei foram as equipes campeãs da seletiva de Volei, feminino e masculino, respectivamente, que teve início no mês de março.

Nesta retomada do Jogos Aberto do Pará (XI Joapa), Óbidos, será representada nas modalidades futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e futebol de areia.

Os Jogos Abertos do Pará é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) que conta com as fases, municipal, regionais e estadual.

Informações e fotos Comunicação/Pmo

