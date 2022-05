Confira as equipes campeãs da seletiva realizada em Óbidos para o XI JOAPA

Os XI Jogos Abertos do Pará – JOAPA serão realizados no período de 13 a 17 de julho em Santarém, sendo que Óbidos participará do JOAPA com as modalidades de voleibol, handebol, futsal, futebol de areia e tênis de mesa.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) realizou seletiva para selecionar as equipes que participarão do certame, sendo que no último sábado, 7 de abril, ocorreu as finais das seletivas, nas diversas modalidades.

Entre as equipes que se consagraram campeãs estão:

Voleibol: Cidade Nova e Super Vôlei;

Futebol de Areia: Elas na Areia e Amigos do Módulo;

Futsal feminino: Meninas de Óbidos;

Handebol feminino: Hand Girls.

As equipes que fariam a final do handebol masculino, entraram em consenso e foram ambas declaradas campeãs.

O campeão de futsal masculino será definido em partida remarcada para esta terça-feira, 10 de maio, por conta das fortes chuvas que caíram sobre a cidade no momento em que era realizada a partida.

Informações_e_fotos Comunicação/Pmo