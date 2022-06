Seleções de vôlei de Óbidos participam de Circuito Intermunicipal em Nhamundá (AM)

Delegação obidense é coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer.

O município de Nhamundá, no Amazonas, sediou no sábado (4) a primeira etapa do 2º Circuito Intermunicipal de Vôlei INDOOR 2022, que contou com a participação da seleção da cidade sede, e dos municípios de Parintins (AM), Faro, Terra Santa, Juruti e Óbidos.

A competição foi organizada em um formato rápido, e serve como preparação para as seleções paraenses do Baixo Amazonas, que disputarão a etapa regional dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), de 13 a 17 de julho em Santarém.

A seleção feminina de Óbidos foi muito bem diante dos desafios contra Nhamundá e Faro, vencendo os dois jogos por 2 x 1 e 2 x 0, respectivamente, e garantindo a classificação para a semifinal.

Já a seleção masculina não teve o mesmo desempenho e perdeu as duas partidas para Parintins e Terra Santa, por 2 sets a 0, mas ainda tem chances de classificação.

As seleções de vôlei de Óbidos, que estão sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) voltam à quadra nos próximos dias em Terra Santa, onde será disputada a segunda fase do circuito.

FOTOS...



Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO