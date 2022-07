Delegação obidense estreia no Joapa com seis vitórias

Seleções feminina de Futebol de Areia e Handebol foram destaque nas partidas do primeiro dia do evento.

Os Jogos Abertos do Pará (Joapa), etapa do Baixo Amazonas, continuarão acontecendo até domingo (17) em Santarém. A competição conta com a participação de centenas de atletas de diversas modalidades, há representantes dos municípios de Alenquer, Almeirim, Curuá, Itaituba, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Terra Santa e Santarém.

Para o Joapa, o município de Óbidos tem uma delegação composta por mais de 130 pessoas, entre atletas, equipes de apoio e a coordenação, que está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Na primeira rodada das disputas realizadas na quinta-feira (14), as seleções obidenses tiveram um bom desempenho nos jogos de abertura, em cinco modalidades: Futsal, Voleibol, Handebol e Futebol de Areia, nas categorias masculino e feminino, e Tênis de Mesa masculino.

Foram seis vitórias, com destaque para a atuação da seleção feminina de Futebol de Areia, que venceu Curuá e Oriximiná em jogos de alto nível.

A seleção feminina de Handebol também demonstrou favoritismo ao ganhar as duas partidas diante das equipes de Oriximiná e Monte Alegre.

Incentivo

A delegação obidense conta com o apoio da Prefeitura de Óbidos, que por meio da Semel, desenvolveu um sistema de seleção para definir as equipes.

Os treinos, materiais esportivos, logística de viagem e uniformes foram financiados pelo governo municipal, que investiu cerca de R$ 40 mil para garantir Óbidos na etapa regional do Joapa.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/5212-delegacao-obidense-estreia-no-joapa-com-seis-vitorias#sigProId7a85eb40ce View the embedded image gallery online at:

Confira os resultados da rodada de abertura do Joapa

Futsal (masculino)

Óbidos 2 x 2 Itaituba

Óbidos 3 x 1 Oriximiná

Futsal (feminino)

Óbidos 1 x 1 Monte Alegre

Óbidos 1 x 3 Terra Santa

Futebol de Areia (masculino)

Óbidos 3 x 4 Monte Alegre

Futebol de Areia (feminino)

Óbidos 6 x 2 Curuá

Óbidos 3 x 2 Oriximiná

Handebol (masculino)

Óbidos 14 x 17 Monte Alegre

Handebol (feminino)

Óbidos 17 x 9 Oriximiná

Óbidos 17 x 5 Monte Alegre

Voleibol (feminino)

Óbidos ganhou por W.O da seleção de Terra Sant

Tênis de Mesa (masculino)

Óbidos 3 X 0 Terra Santa

A seleção obidense de Voleibol masculino, estreia nesta sexta-feira (15) às 10h contra Terra Santa. As demais seleções voltam às disputas nesta sexta-feira.

Por:Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO