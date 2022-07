Resultados dos Amistosos: Liverpodre 2x0 Realmatismo e Horriverplate 4X1 Brocados Jr

Aconteceu neste sábado, dia 23, em Óbidos, duas partidas amistosas entre times formadas por amigos, como forma de confraternização entre obidenses.

O primeiro jogo com atletas de idade acima de 50 anos, organizado por João Bué, foi disputado entre os times Realmatismo X Liverpodre, sendo que os gols só saíram no final, quando Branco e Dadá marcaram para o Liverpodre, final da partida Liverpodre 2x0 Realmatismo.

No segundo jogo, com atletas abaixo de 50 anos, aconteceu a disputa entre Horriverplate X Brocados Jr, sendo que o Horriverplate venceu o Brocados Jr, por 4 x 1, com 3 gols de João Paulo e um do Diogo.

Registramos algumas fotos do evento de confraternização que aconteceu na Arena do Motocross!

FOTOS....



