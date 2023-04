MACAPÁ: Atleta do Amazonas, Ana Eloise Souza, fica em 3º lugar no Campeonato de Judô

No final de semana dos dias 01 e 02 de abril, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Judô Região I, em Macapá, Amapá. Cerca de 500 atletas do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima participaram do evento, que classifica para a fase final da competição de combate.

O ginásio poliesportivo do IFAP - Instituto Federal do Amapá sediou a competição, que recebeu seis delegações disputando vagas em várias categorias para o campeonato Brasileiro de Judô. A abertura do evento contou com a presença do bicampeão Brasileiro de Judô.

Entre os competidores, estava a jovem Ana Eloize Almeida de Souza, que mora em Manaus, filha do obidense Marco Antônio Pinheiro de Souza e Antônia Eloize Lavareda de Almeida representando o Estado do Amazonas na competição. Ana conquistou o terceiro lugar, medalha de bronze de Judô, na categoria sub 13, até 31kg, entre os atletas que disputaram sua categoria.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/5868-macapa-atleta-do-amazonas-ana-eloise-souza-fica-em-3-lugar-no-campeonato-de-judo#sigProId2e391cc8d3 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br