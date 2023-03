Paysandu vira sobre o Remo, vence nos pênaltis e está na final da Copa Verde

Paysandu fará a final da Copa Verde contra o time do Goias. Papão chega pela sétima vez na final da Copa Verde.

Nos pênaltis, o Paysandu venceu o Remo pelo placar de 5 a 3 e está na grande decisão da Copa Verde 2023. No tempo normal, vitória bicolor de virada por 2 a 1 e como os azulinos venceram na ida por 1 a 0, o agregado terminou 2 a 2. Os gols do Lobo foram marcados por Mário Sérgio e Fernando Gabriel e pelo Leão quem fez foi Muriqui. O Campeão dos Campeões vai encarar na decisão o Goiás, que bateu o Cuiabá.

Primeiro Tempo:

O Remo começou com a maior posse de bola e o Paysandu tentava apertar a marcação, chegava forte nas divididas e ia pressionando as saídas de bolas azulinas. A partida foi bem brigada nos primeiros 45 minutos. Não tinha bola perdida e a arbitragem deixava o jogo rolar. Os remistas tinham mais volume e quando o Paysandu igualou o jogo, sofreu o gol.

Em lance parecido com o gol do primeiro Re-Pa, bicolores estavam no ataque, perderam a bola e o Remo saiu no contra-ataque, de novo com Pablo Roberto enfiando bola para Muriqui, que bateu de cavadinha, na saída de Thiago, abrindo o placar e aumentando a vantagem do Filho da Glória e do Triunfo. Após sentir o gol, bicolores se organizaram e tentaram ir para cima no final, mas sem sucesso. Azulinos foram na frente do placar para o intervalo.

Segundo Tempo:

Após as entradas de Roger, Fernando Gabriel e Paulo Henrique nos lugares de Robert Hernández, Juan Pitbull e Jiménez, o Papão ganhou outra postura. Precisando do resultado, os bicolores foram para cima e, logo aos 5 minutos, após escanteio, Mário Sérgio deixou tudo igual no Mangueirão. O Lobo continuou indo para cima e se expondo. Aos 16, Muriqui acertou cabeçada no travessão após contra-ataque.

Apesar do susto, o Paysandu seguiu melhor na partida, pressionando, buscando mais o gol e após tanto ir para cima e rondar a área, aos 35 minutos Bruno Alves recebeu lançamento, ajeitou para Fernando Gabriel e o meia bateu de primeira, na caída da bola, mandando no ângulo, sem chances para Vinícius, virando o placar. Os bicolores continuaram indo para cima, mas foi Muriqui quem teve a grande chance, aos 48, e parou em Thiago. Com o empate no agregado, a partida foi para as penalidades.

Fonte: Diário do Pará