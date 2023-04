Desafio Esportivo Interestadual de Óbidos reúne atletas de municípios do Pará e Amazonas

Evento realizado no formato rápido de disputa, contou com a participação de equipes em três modalidades.

Atletas de destaque nas modalidades futsal, voleibol e handebol se reuniram neste sábado (15) para participarem, em Óbidos, no oeste do Pará, do Desafio Esportivo Interestadual, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

A competição, realizada no formato rápido de disputa, contou com a participação das delegações dos municípios de Faro, Nhamundá (AM), Santarém e Óbidos, que apresentaram equipes nas três modalidades, com atletas de alto rendimento nas categorias feminino e masculino.

O desafio, além de testar o nível de competitividade das equipes, serviu também para a troca de experiências entre as delegações, promover o reencontro dos atletas, muitos deles, acostumados a disputar competições regionais.

Sâmara Amaral, atleta da seleção de voleibol de Nhamundá, disse que é sempre um prazer retornar ao Pará e lembrou o quanto é difícil enfrentar as equipes da região.

"Essa interação é muito importante, mas eu sempre digo: jogar aqui no Pará é difícil, porque as equipes jogam muito, isso valoriza muito esse desafio interestadual", ressaltou a atleta.

Uma cerimônia marcou a abertura dos jogos que foram concentrados em dois locais: na Escola São José, onde foram realizados os confrontos de handebol e futsal, e na Quadra Nilton Melo, que sediou as partidas de vôlei.

Elizabeth Soares, jogadora da seleção obidense de futsal, lembrou do trabalho que as atletas realizam há anos, em busca de conquistar mais espaço e apoio para o esporte.

"Por isso essa competição é importante pra gente, receber aqui na nossa casa grandes equipes, nos motiva e nos dá forças pra seguir em frente. É lógico que é preciso evoluir bastante, mas com o apoio necessário, as meninas se sentem mais alegres e decididas para continuar", disse.

Vencedores

Após uma maratona de jogos intensos ao longo do sábado, as equipes campeãs foram premiadas pela coordenação.

Futsal masculino e feminino, Óbidos; handebol masculino, Óbidos; handebol feminino, Santarém; voleibol masculino, Faro; e voleibol feminino, Nhamundá.

O secretário de Esporte e Lazer, Nelson Luiz Sousa, disse que o desafio interestadual foi fundamental para a preparação da equipes de Óbidos, que estão passando por uma reformulação.

"Nós fizemos esse evento para testar vários jogadores. Tem muitos jogadores novos que estão vindo das outras categorias, então nós temos que fazer uma seleção, pra que gente possa formar times para competir de igual para igual com os demais times da região", explicou o secretário de esporte.

Fonte:Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo