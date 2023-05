ÓBIDOS: Iniciaram os Jogos Estudantis que reúne 400 alunos de dez escolas

Os Jogos Estudantis Obidense (Jeo) dos anos iniciais estão a todo vapor na cidade de Óbidos, no Pará. Na manhã de quarta-feira (3), 400 alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental participaram da cerimônia de abertura na quadra da Escola Municipal Dom Floriano Loewenau. O evento reúne 10 escolas da cidade em cinco modalidades, nas categorias A: 6 a 8 anos e B: 9 a 11 anos.

Durante a cerimônia de abertura, os pequenos atletas fizeram o juramento de respeito às regras dos jogos e acompanharam a execução do Hino Nacional, prestigiados por professores, pais e autoridades. A secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, destacou a importância dos jogos para o desenvolvimento dos alunos e para o ensino-aprendizagem.

O prefeito Jaime Silva também participou da cerimônia de abertura e ressaltou o espírito de respeito e superação que os jogos despertam nas crianças. Segundo ele, os jogos são uma maneira eficaz de formação dos alunos, incentivando a competitividade saudável.

As competições começaram na quarta-feira (3) com as partidas de futsal feminino e masculino, das categorias A e B. Na quinta-feira (4), a Praça de Sant’Ana sediará as competições de atletismo das categorias A e B, enquanto no auditório da Casa de Cultura serão realizados os jogos de xadrez. Além disso, na quinta-feira, também haverá disputas do Circuito de Atividades na Praça da Cultura, nas categorias A e B, masculino e feminino, e futsal masculino, categoria B, na quadra da Escola Dom Floriano Loewenau.

Na sexta-feira (5), a competição continuará com a disputa do futsal feminino, categoria B, na Escola Dom Floriano. O encerramento do Jeo anos iniciais do meio urbano está programado para o final da manhã de sexta-feira, com a cerimônia de premiação.

Os Jogos Estudantis Obidense são um momento importante para a comunidade escolar de Óbidos, promovendo a interação entre alunos, professores e pais, além de incentivar a prática de atividades físicas e o espírito de competitividade saudável.

Com_informações e fotos Ascom/Pmo