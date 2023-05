ÓBIDOS: Atletismo dos Jogos Estudantis foram disputados na Praça de Sant´Ana

Nesta quinta-feira, dia 04 de maio, a Praça de Sant´Ana em Óbidos, cidade do oeste do Pará, foi palco das disputas de atletismo dos Jogos Estudantis 2023. O evento reuniu alunos das escolas municipais das categorias A e B, que participaram das provas de várias modalidades do atletismo.

A competição de atletismo contou com a presença de pais, professores, torcedores e demais membros da comunidade, que vibravam a cada prova e incentivavam os atletas a dar o melhor de si. Foi um momento de muita emoção e empolgação, onde a garotada demonstrou toda a sua energia e determinação.

Além do atletismo, outras modalidades esportivas também foram disputadas pelos alunos no mesmo dia, como o Xadrez e o futsal. A participação das crianças e jovens em atividades esportivas é essencial para o desenvolvimento físico e mental, além de fomentar o espírito de equipe e o senso de competição saudável.

Os Jogos Estudantis de Óbidos 2023 encerraram na sexta-feira, dia 05, com a divulgação dos resultados gerais pela Secretaria de Educação, organizadora do evento. O objetivo do torneio é incentivar a prática esportiva entre os estudantes, promover a integração entre as escolas e estimular o desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas dos alunos.

