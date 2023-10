Torneio dos Servidores Públicos 2023: Competição Esportiva homenageia o Dia do Professor

ÓBIDOS - Na noite desta segunda-feira, 16, a cidade de Óbidos foi palco de um evento esportivo que reuniu servidores públicos de diversos departamentos da administração municipal, secretarias e instituições locais, na Praça da Cultura.

O Torneio dos Servidores Públicos 2023 foi organizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Semel, como parte das celebrações do aniversário da cidade e da valorização dos servidores públicos que desempenham um papel fundamental no funcionamento do município.

A competição reforçou o espírito de união e cooperação entre os servidores públicos, além de proporcionar momentos de descontração e lazer em um ambiente de competição saudável. Os participantes e espectadores presentes na Praça da Cultura puderam desfrutar de uma noite repleta de emoções esportivas

As equipes participantes demonstraram um espírito esportivo exemplar, e a competição acirrada deu origem a momentos e partidas memoráveis. O torneio contou com quatro modalidades esportivas, com destaque para o Futsal Masculino, Futsal Feminino, Voleibol Masculino e Voleibol Feminino.

Os grandes campeões do Torneio dos Servidores Públicos 2023 foram:

FUTSAL MASCULINO: A equipe da SEMED se consagrou campeã, demonstrando habilidade e trabalho em equipe excepcionais.

FUTSAL FEMININO: As Garotas Sensação da SEMSA conquistaram o título no Futsal Feminino, exibindo talento e determinação nas quadras.

VOLEIBOL FEMININO: As Firmina, demonstrando habilidades excepcionais no voleibol feminino, levaram o troféu de campeãs para casa.

VOLEIBOL MASCULINO: A equipe Amigos de Terezinha Vôlei, composta por membros da SEMCULT, CAPS e ENDEMIAS, mostrou seu domínio nas quadras e sagrou-se campeã do Voleibol Masculino.

