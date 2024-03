Paysandu goleia o Águia de Marabá e está na final do Parazão 2024

Neste sábado, dia 30, o Paysandu enfrentou o Águia de Marabá em um jogo emocionante pela semifinal do Parazão 2024. Determinado a garantir sua vaga na grande final, o Paysandu não poupou esforços e conquistou uma vitória esmagadora, com um placar de 4 x 0, se credenciando para a grande final do Parazão 2024.

Desde o início da partida, o Paysandu mostrou sua determinação em campo. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Leandro Vilela abriu o placar para o Paysandu, trazendo confiança para a equipe. Pouco antes do intervalo, aos 42 minutos, Lucas Maya ampliou a vantagem, deixando o placar em 2 x 0.

No segundo tempo, o Paysandu não diminuiu o ritmo e continuou pressionando o Águia. Aos 2 minutos, Nicolas converteu um pênalti e marcou o terceiro gol para sua equipe. Aos 21 minutos, Carlão fechou o placar, marcando o quarto gol e garantindo a vitória indiscutível do Paysandu por 4 x 0 sobre o Águia de Marabá.

Com essa impressionante performance, o Paysandu agora aguarda o resultado do outro jogo da semifinal entre Remo e Tuna, que acontecerá neste domingo, dia 31, no Mangueirão. A equipe e sua torcida estão ansiosas para conhecer o adversário na grande final do Parazão 2024.

