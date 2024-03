Paraense E.C. vence e segue firme no Campeonato de Futsal Master Masculino Categoria 40 anos

No último sábado, dia 23, o Campeonato de Futsal Master Masculino Categoria 40 anos testemunhou uma emocionante partida entre o Paraense Esporte Clube (PEC) e o Potencia Futebol Clube. O confronto, que ocorreu na quadra do Nilton Melo, não só foi marcado pela intensidade do jogo, mas também pela determinação do PEC em conquistar sua primeira vitória na competição.

Com um bom desempenho, o time do Paraense E.C. demonstrou sua habilidade em quadra, derrotando o Potencia Futebol Clube por uma impressionante margem de 8 a 2. O destaque da partida foi o jogador Jonas, que brilhou ao marcar três gols cruciais para a vitória de sua equipe. Em reconhecimento ao seu desempenho excepcional, Jonas foi agraciado com o troféu de melhor jogador da partida.

Jonas, eleito o melhor jogador da partida

A vitória não apenas impulsiona o Paraense Esporte Clube na competição, mas também o mantém firmemente na disputa pela classificação. Com a competição acirrada em sua chave, onde apenas quatro entre cinco equipes avançam para a próxima fase, cada partida é crucial para determinar o destino das equipes.

O Campeonato de Futsal Master Masculino Categoria 40 anos, versão 2024, tem atraído um público entusiasmado à quadra do Nilton Melo, que está acompanhando de perto cada lance e torcendo fervorosamente por suas equipes favoritas.

Com o Paraense E.C., que tem como Técnico Márcio Pinto, Auxiliar Técnico Pé de Burro e Adailson Pinto é o Presidente do time, demonstrando seu potencial e determinação, os fãs do futsal podem esperar mais emoções e jogadas incríveis nas próximas rodadas do campeonato. A jornada rumo ao título continua, e o Paraense Esporte Clube está determinado a deixar sua marca nesta edição do torneio.

