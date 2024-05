Paysandu é Tetracampeão da Copa Verde 2024

Papão da Curuzu vence Vila Nova por 4 x 0 e se consagra maior campeão da competição.

Na noite decisiva do segundo jogo da Final da Copa Verde 2024, o Paysandu brilhou mais uma vez. Com uma vantagem confortável de seis gols conquistada no primeiro confronto, o Papão da Curuzu não descansou sobre os louros e voltou a campo determinado a confirmar sua supremacia. E fez isso em grande estilo, goleando o Vila Nova por 4 x 0, e sagrando-se tetracampeão da Copa Verde.

O início do jogo foi eletrizante, com o Paysandu partindo para cima do Vila Nova logo nos primeiros minutos. Aos 3 minutos, Nícolas abriu o placar, colocando os bicolores em vantagem e animando a torcida no Estádio da Curuzu. A partir daí, o Paysandu dominou as ações, controlando a partida com autoridade e voltou a marcar com João Vieira aos 39 minutos.

No segundo tempo, o ritmo continuou intenso e o time paraense não diminuiu a pressão. Vinícius Leite ampliou o placar aos 31 minutos, e Edinho fechou a conta aos 39 minutos, selando a vitória com mais uma goleada. O placar final de 4 x 0 confirmou o título, com um agregado impressionante de 10 x 0 sobre o Vila Nova.

Com essa vitória, o Paysandu não só ergueu o troféu da Copa Verde pela quarta vez, isolando-se como o maior campeão da competição, mas também garantiu uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025. Além do prestígio, a conquista renderá aos bicolores mais de R$ 4 milhões em prêmios.

O desempenho impecável do Paysandu na final e ao longo da competição é um reflexo do trabalho duro e da dedicação de toda a equipe. A torcida do Papão tem muitos motivos para comemorar, já que o time paraense continua escrevendo uma história de sucesso e glórias no futebol brasileiro.

Parabéns, Paysandu! Tetracampeão da Copa Verde!

www.obidos.net.br