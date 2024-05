ÓBIDOS: ‘As Firminas’ e ‘Pé na Jaca’ são campeões do II Campeonato de Futsal dos Servidores

Grande final do II Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos de Óbidos aconteceu no sábado, 25, e lotou o Ginásio do Mariano.

Realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o II Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos chegou ao fim com uma grande festa esportiva na noite de sábado (25), no Ginásio do Mariano, bairro de Fátima.

Resultado Final

A equipe “As Firminas” sagrou-se campeã da competição pela categoria feminina, vencendo o time “Polo 05 – Igarapé-Açú” por 4 a 2 em tempo normal.

Pela categoria masculina, conquistou o título do campeonato a equipe “Pé na Jaca”, vencendo o time da Semel nos pênaltis por 4 a 3. Em tempo normal a partida empatou em 3 a 3.

Disputa 3º lugar

Na disputa do 3º lugar, pela categoria feminina, o time “Divas da Quadra” venceu por 6 a 2 do time “CTP’S”.

Pela categoria masculina, “FC Sport SUAS” e “Os Firminos” empataram em 2 a 2. Os Firminos deixaram a quadra antes do término da partida, em virtude de alguns jogadores do time estarem machucados e sem condições de jogo, o que deu vitória aos oponentes.

Premiação Coletiva

Categoria Feminina

Equipe Campeã – “As Firminas”; Vice-Campeã – “Polo 05 Igarapé Açu” e a Equipe 3ª colocada – “Divas da Quadra”

Categoria Masculina

Equipe Campeã – “Pé na Jaca”; Vice-Campeã – “Semel” e a Equipe 3ª colocada – “F.C Sport SUAS”

As equipes receberam medalhas e troféu personalizado.

A coordenação do campeonato também realizou uma premiação individual para as seguintes categorias:

Artilheira da competição pela categoria feminina foi eleita a atleta Nilceli Amaral (Nil), do time “As Firminas”, com 10 gols marcados.

Pela categoria masculina, o artilheiro foi o atleta Elivelton Borges (Bebeto), do time da Semel, com 13 gols marcados.

Os melhores goleiros do campeonato foram: Irenice Albuquerque, da equipe “As Firminas”; e Antônio Carlos Araújo, da equipe “Pé na Jaca”.

Receberam também a premiação individual como melhores técnicos da competição: Bruno Bentes, da equipe “As Firminas”; e Maria Oleni dos Santos, da equipe “Pé na Jaca”.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário e Fotos de Odirlei Santos