Torneio Taça Cidade de Óbidos será realizado de 27 de setembro a 2 de outubro

O Torneio Taça Cidade de Óbidos, em comemoração aos 327 anos de fundação da cidade, terá início no dia 27 de setembro e se estenderá até o dia 2 de outubro de 2024. O evento esportivo, que é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) em parceria com a Liga Desportiva Obidense - LDO, tem como objetivo incentivar a prática esportiva na cidade e prestar uma homenagem ao município.

As principais disputas ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 de setembro, com os seguintes times: Campinense, JAC, Juventus, Mariano, Paraense, São Francisco, Vasco e Vila Nova, sendo que a grande final está programada para o dia 2 de outubro. Os quatro times que se classificarem para a fase semifinal disputarão o título, em partidas que prometem movimentar os amantes do futebol obidense.

Além de celebrar o aniversário de Óbidos, o torneio também terá um caráter seletivo. A Liga Desportiva Obidense aproveitará o evento para selecionar os melhores atletas, que irão compor a equipe da Seleção de Óbidos para a disputa da Copa do Baixo Amazonas.

Em conversa com o Secretário da Semel, Nelson Luis Silva de Sousa (Bimbim), foi confirmado que o Campeonato Obidense, inicialmente previsto para este ano, será realizado apenas em 2025. A decisão foi tomada em comum acordo entre os representantes dos times, durante reunião realizada entre eles.

O Torneio Taça Cidade de Óbidos é uma oportunidade de integrar a comunidade e valorizar o esporte local, ao mesmo tempo que celebra a história e a cultura de uma das cidades mais tradicionais do Pará.

