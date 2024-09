Confira os jogos do Torneio Taça Cidade de Óbidos que inicia nesta sexta (27)

Em celebração aos 327 anos de fundação de Óbidos, terá início nesta sexta-feira, 27 de setembro de 2024, o Torneio Taça Cidade de Óbidos, evento que reunirá oito equipes locais em uma competição que se estenderá até o dia 2 de outubro, data da grande final.

As equipes participantes do torneio são: Campinense, JAC, Juventus, Mariano, Paraense, São Francisco, Vasco e Vila Nova, que se enfrentarão em partidas disputadas no Estádio Ary Ferreira, conhecido popularmente como "Arizão".

A rodada de abertura contará com os seguintes confrontos:

Dia 27 (sexta-feira): JAC x Mariano e Paraense x Vasco

Dia 28 (sábado): Vila Nova x Juventus e São Francisco x Campinense

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) em parceria com a Liga Desportiva Obidense (LDO), tem como objetivo promover a prática esportiva e homenagear o município de Óbidos em seu aniversário. A competição promete movimentar a cidade e atrair torcedores para prestigiar os jogos e apoiar seus times locais.

A final, marcada para o dia 2 de outubro, será o ponto alto das festividades em alusão ao aniversário da cidade.

