A 45ª Edição do “Baile dos Pauxis”  reúne colônia obidense em Belém

Em sua 45ª edição, o “Baile dos Pauxis” aconteceu nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, em Belém do Pará, dois dias antes do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses e amigos visitam a capital paraense.

Este ano o “Baile dos Pauxis” aconteceu novamente na sede do Paysandu Esporte Clube e a Banda Trio Recordações, que veio diretamente de Óbidos para abrir a festa, recordando antigos sucessos, em seguida veio a Banda Sayonara.

Como tradição, aconteceu a escolha da “Garota Óbidos”, que este ano a escolhida foi a jovem Letícia Teixeira, filha do casal Jovanildo e Klause Teixeira, a qual recebeu a faixa de Daniele Pinho e depois desfilou para os presentes ganhando muitos aplausos.

Logo após o desfile de Letícia houve sorteio de brindes: livros de Hélcio Amaral (in memorian), cesta de cosméticos doada por Vanderli, em seguida entrou a Banda Sayonara e a festa rolou até as 4h com muita diversão.

Mais uma vez o conterrâneo Edinaldo Mousinho (Botto) promoveu o Baile, reduto de encontro dos obidenses e amigos que residem em Belém ou que vão visitar a capital paraense por ocasião do Círio.

Origem do Baile dos Pauxis

A origem do Baile, segundo Edinaldo, aconteceu em 1975, quando um grupo de obidenses que residiam em Belém percebeu que o contato entre eles quase não existia, apesar de morarem na mesma cidade. Aí surgiu a ideia de organizarem um Baile para que pudessem rever os amigos e realizar uma grande confraternização. Desde então, essa festa acontece no mês do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses estão em Belém.

Este ano o convite trouxe uma foto “Vista da cidade de Óbidos”, foto de João Canto e uma fotos do “Por do Sol”, foto e Mauro PAntoja.

www.obidos.nent.br

VEJA AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/2961-a-45-edicao-do-baile-dos-pauxis-reune-colonia-obidense-em-belem#sigProId517dd089b8 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/2961-a-45-edicao-do-baile-dos-pauxis-reune-colonia-obidense-em-belem#sigProIddb1e458f3d View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.