BELÉM: Obidenses no Círio de Nazaré 2019

Registramos algumas imagens de obidenses e amigos durante o Círio de Nazaré 2019 em Belém do Pará, que aconteceu neste domingo (13). A Família Amaral Mousinho novamente recepcionou os obidenses, parentes e amigos em sua residência, que fica no percurso do Círio, e ofereceu um café da manhã e almoço. Foi feita uma oração comandada por Marta Mousinho que agradeceu a presença de todos. Registramos algumas imagens de obidenses e amigos.

VEJA AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/2963-belem-obidenses-no-cirio-de-nazare-2019#sigProId968015f415 View the embedded image gallery online at:

