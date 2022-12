Festa de Natal reúne famílias em Porto Trombetas

Com a presença de mais de 900 pessoas, o evento teve distribuição de cestas e brinquedos para empregados da empresa e seus familiares.

Magia e diversão marcaram a Festa de Natal da Mineração Rio do Norte (MRN), realizada no último sábado (3), em Porto Trombetas. Pela manhã, o Papai Noel e suas assistentes chegaram para a Parada de Natal ao lado de personagens do universo da fantasia, como duendes e fadas, e ao som da Fanfarra Natalina. Para deixar a programação ainda mais completa, as crianças contaram com oficinas de cupcake, dança e pintura facial, além de muitas brincadeiras. O evento reuniu mais de 900 participantes, com distribuição de cestas e brinquedos para empregados e seus familiares.

Quem aproveitou para se divertir foi Miguel Fernandes Leal, de 9 anos. Acompanhado da mãe, a técnica de enfermagem Patrícia Leal, o estudante ficou vislumbrado com a decoração e fez questão de participar de todas as brincadeiras. “Tem pula-pula, algodão doce, e eu gostei muito da decoração e dos personagens. Quero brincar de tudo”, contou. Alegria que também contagiou a mãe dele. “Como todas as festas da MRN, tudo está sempre muito deslumbrante. Ver nossas crianças se divertindo em eventos assim nos deixa muito satisfeitas. É um momento em que as famílias podem interagir um pouco mais e acaba sendo um reconhecimento que a empresa dá aos empregados e que, para nós, vale muito”, ressaltou Patrícia.

Alice Vasconcellos, técnica em Processos Administrativos da MRN, também levou o filho para participar da programação. “Foi muito legal porque, com a pandemia, tivemos de ficar mais tempo reclusos, e agora temos essa oportunidade de darmos aos nossos filhos essa opção de lazer. Os brinquedos, as brincadeiras, muitas coisas diferentes e, principalmente, os personagens que nós amamos, tudo encantou”, garantiu.

Entre os personagens que tanto fizeram sucesso com a criançada estava o Chapeleiro Maluco, interpretado pelo jovem Gustavo Godelho , de Santarém, oeste do Pará. “Não esperávamos menos que isso: ver a alegria e a diversão no rosto das crianças. Para mim foi desafiador porque foi a primeira vez que eu participei de um evento desse tipo, fora da cidade onde eu resido”, destacou o ator.

Ainda no universo de Lewis Carroll, a professora de dança Alana Oliveira deu vida à personagem Alice. Também foi a primeira vez que a artista santarena esteve em Porto Trombetas. “É um prazer enorme trazer lazer e diversão para um evento maravilhoso. Eu acredito que o espírito natalino é justamente levar alegria, amor e paz às pessoas. Eu amei Porto Trombetas e as famílias aqui são muito receptivas”, garantiu.

Por trás desses personagens estava a produtora artística Najla dos Santos. Ela revelou que levar a equipe ao distrito de Porto Trombetas foi a concretização de um sonho, já que as atividades do grupo são mais focadas em Santarém. “É, sem dúvidas, uma realização ver nosso trabalho se expandindo. É gratificante ver o resultado de um trabalho pensado e organizado ao lado da MRN”, afirmou.

Carimbo e cantata

À noite, a programação seguiu com a Cantata “Natal Mágico”, que contou as histórias das canções natalinas por meio de danças. O encerramento da festa foi por conta da cantora Lia Sophia, que embalou a noite ao som de muito carimbó. “É a segunda vez que venho a Porto Trombetas e lembro que no dia seguinte tomamos banho de igarapé e foi só alegria. Estou muito feliz por voltar aqui, mas dessa vez para celebrar essa energia que faz parte do Natal. Reunimos famílias, não apenas as pessoas que trabalham aqui na empresa, mas a comunidade em geral. Foi um show para a galera dançar e cantar junto”, destacou a artista.

Celebração

Dedicada aos empregados da empresa, a Festa de Natal da MRN ocorre anualmente há mais de duas décadas. Em virtude da pandemia da Covid-19, a programação foi suspensa por dois anos e, em 2022, retornou com muitas novidades. Por conta dos desafios de se produzir um evento em Porto Trombetas, os preparativos para a Festa começam meses antes. No total, 78 pessoas estiveram envolvidas no planeamento, organização e execução do evento.

“Foi muito divertido ver pais, mães e filhos aqui reunidos. Nós estamos em local atípico, longe dos grandes centros, onde há uma variedade de eventos natalinos, então a promoção dessa festa aqui é fundamental porque, além de confraternizarmos, deixamos o ambiente ainda mais propício para agradecermos pelas conquistas e metas alcançadas no ano”, afirmou Sabrina Machado, analista de Recursos Humanos da MRN.

Fonte: Comunicação/MRN