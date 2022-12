BELÉM: Bloco “Pé na Cova” realiza confraternização de final de ano

O Bloco “Pé na Cova” formado por obidenses e amigos que residem em Belém do Pará, festejaram neste sábado (17), com muito carnaval e alegria o Pré Réveillon. A festa aconteceu no Restaurante Albatroz, em Belém, onde os obidenses compareceram e fizeram a festa numa alegre confraternização, ao som da Banda “Os Cobras”.

Lembrando que durante o Carnapauxis, em Óbidos, o encontro do Bloco Pé na Cova acontece todo ano e as camisas continuam sendo vendidas a R$ 50,00. Você pode solicitar a sua, com indicação dos tamanhos, para os organizadores do evento, que este ano ficou na responsabilidade de Aristides Dias (Tidão)

Um feliz Natal e um abençoado Ano Novo a todos!

