ÓBIDOS: Paróquia São Martinho de Lima realiza casamento comunitário

O casamento comunitário é uma cerimônia em que vários casais oficializam a união no mesmo dia e horário, compartilhando a celebração do matrimônio e muitas vezes a festa de casamento.

Em Óbidos, para favorecer essa bênção na vida dos casais, a paróquia de São Martinho de Lima, no bairro de Santa Terezinha, promoveu no sábado, dia 28 de janeiro de 2023, casamento comunitário, do qual participaram 8 casais, que subiram ao altar e oficializaram a união matrimonial.

A celebração coletiva foi presidida pelo Padre Leonardo Lourdes, que deu a bênçãos aos casais, na presença de seus familiares e amigos que foram prestigiar o evento.

Registramos algumas fotografias que estamos postando a seguir, as quais podem ser baixadas livremente.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/5720-obidos-paroquia-sao-martinho-de-lima-realiza-casamento-comunitario#sigProId0c3a90de67 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade