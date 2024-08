Klessinha Emociona Público em Óbidos em seu Primeiro Show de Seresta

Óbidos foi palco de um dos eventos mais aguardados do ano no último sábado, 17 de agosto. A talentosa cantora Klessinha fez sua estreia na cidade com um show de seresta que emocionou o público no Clube do Povão Vila Nova.

O evento, uma produção conjunta de M10 Produções e Mercenários E.C., cumpriu a promessa de ser o melhor show de seresta do ano. Com o Vila Nova lotado, os presentes vivenciaram uma noite inesquecível de música e emoção ao som de Klessinha.

Aqueles que participaram deste grande evento trouxeram sua alegria e compartilharam momentos únicos ao som da artista, deixando uma marca na memória de todos.

Galeria de Fotos....



