Bloco "Pé na Cova" Celebra Pré-Réveillon com Alegria e Carnaval em Belém

No último sábado (01), o Bloco "Pé na Cova", formado por obidenses e amigos residentes em Belém do Pará, realizou uma animada confraternização de final de ano no tradicional Bar Municipal. O evento foi marcado por muita alegria, espírito carnavalesco e antecipação das celebrações de Réveillon.

A festa contou com a presença em peso de obidenses e convidados, que celebraram em grande estilo. O destaque ficou para a entrada do Standart do bloco, conduzido por Isaura Martins, que animou ainda mais os participantes. A escolhida para ser a Musa da Festa foi Marilza Florenzano, que recebeu a faixa de Wanderli. A trilha sonora da noite ficou por conta da Banda de Carnaval Os Cobras e da apresentação musical de Aristides Dias, o "Tidão", garantindo uma atmosfera de pura festa e descontração.

O "Pé na Cova" mantém viva sua tradição anual de desfilar durante o Carnapauxis em Óbidos, sempre no sábado reservado ao Bloco Águia Negra. Neste ano, as camisas oficiais do bloco estão à venda por R$ 60,00. Interessados podem adquirir a sua diretamente com os organizadores, informando o tamanho desejado.

A organização do evento foi conduzida por "Tidão", que desempenhou um papel essencial para o sucesso da confraternização. A celebração reafirmou o compromisso do "Pé na Cova" em promover momentos de alegria e integração entre obidenses e amigos, seja em Belém ou nas ruas de Óbidos durante o Carnapauxis.

Que venha 2025 com mais alegria e descontração!

