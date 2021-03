Loja Maçônica de Óbidos realizará a Live “Simplesmente Mulher”, dia 6/3

A Loja Maçônica Força e Harmonia nº 19, em Óbidos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, estará promovendo a LIVE “SIMPLESMENTE MULHER”, dedicada a todas as mulheres.

A LIVE acontecerá no sábado, dia 06/03/2021, com inicio às 20h. Contará com a participação de Francisco Di Paula & Quarteto Flashback, Joceil Rocha e Luiz Carlos Queiroz, com apresentação Sandro Silva. Durante o evento, os organizadores farão sorteio de prêmios.

A LIVE será transmitida através da Fanpage do Site www.obidos.net.br, no seguinte endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

