Em Óbidos, acontece o I Encontro Regional para a Preservação da História de Óbidos

Está acontecendo em Óbidos, o I Encontro Regional para a Preservação da História de Óbidos, o qual acontecerá no período de 30/01 a 01/02, com objetivo de discutir e traçar os rumos da preservação e história do município de Óbidos.

O evento tem a organização da Associação de Direitos Humanos e Meio Ambiente da Amazônia – ADHMA, Associação Cultural Obidense – ACOB, Centro de Documentação Histórica do Baixo Amzonas – CDHBA e Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França – CNRS.

Confira a programação

PROGRMAÇÃO

30/01/2022

Manhã: 10h às 12h – Recepção dos participantes.

Tarde: 16h às 18h – Visita aos pontos históricos.

31/01/2022

Manhã: 10h – Cerimônia de Abertura do Projeto com:

Eduardo Dias - Apresentação artística; Ronaldo Brasiliense (ACOB); Padre José Boeing (ADHMA); Prof. Dra. Emilie Stoll (CNRS); Prof. Dr. Gefferson Ramos Rodrigues (CDHBA-UFOPA); Wilma Lúcia Marinho da Silva Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos; Ana Maria Chocron (Sócia fundadora da ACOB); Prof. Dra. Edilza Joana Oliveira Fontes (SECTET); Prefeito Jaime Barbosa da Silva (Prefeito Municipal de Óbidos).

01/02/2022

Manhã:

8h – Sessão de comunicação 1

9h:30min às 10h – Intervalo

10h – Sessão de Comunicação 2

Tarde:

15h – Sessão de Comunicação 3

16h:30min – Sessão de encerramento

