Pré Conferência Municipal de Saúde será realizada no Flexal

A Secretaria Municipal de Saúde e o Grupo de Trabalho do Conselho Municipal de Saúde (Decreto N° 042/2022), realizará nesta terça-feira, dia 22, Pré-Conferência Municipal de Saúde de Óbidos, na comunidade do Flexal, Óbidos, que terá como tema central: “Os desafios do SUS no Pós-Pandemia.”

A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular novas diretrizes para o Plano Municipal de Saúde.

Confira....