Pelo Forma Pará, Ufopa oferta curso de História em Óbidos e de Direito em Alenquer, inscrições abertas

As inscrições aos cursos de História em Óbidos e Direito em Alenquer foram prorrogadas e estarão abertas até o dia 04 de abril às 23h59min, exclusivamente pela internet no site do processo seletivo, no endereço eletrônico da Fadesp.

Ainda estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Especial 2022 destinado a selecionar candidatos para o provimento de 50 vagas para a turma do curso de bacharelado em Direito, no município de Alenquer, e 50 vagas a turma do curso de licenciatura em História, no município de Óbidos. O processo seletivo ocorre mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) do Pará, no âmbito do programa Forma Pará.

As vagas ofertadas neste Prosel são destinadas aos candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, ou que ainda concluirão o período letivo 2021. As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 04 de abril de 2022 no portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site do processo seletivo, no endereço eletrônico da Fadesp, até às 23h59min do último dia do período de inscrições. A prova está prevista para o dia 24/04.

Antes de se inscrever, o candidato precisa ler com atenção o edital completo: edital nº 006/2022 Ufopa Prosel Especial 2022.

Link para inscrição e acompanhamento do processo (AQUI).

