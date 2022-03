Instituto Federal do Pará - IFPA abre Concurso Público para professores

O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou Concurso Público para provimento de vagas de professores da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com o objetivo de preencher o Quadro de Pessoal Permanente do Instituto. São 62 vagas imediatas e que vierem a surgir, distribuídas por área de conhecimento, conforme a necessidade do Instituto, em qualquer um dos campi. O regime de trabalho será de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

A seleção será composta por três etapas: A primeira fase será uma prova objetiva, de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório, é a prova de desempenho didático, que consiste em uma aula teórica expositiva, para a qual serão convocados os candidatos aprovados na prova objetiva. Por fim, a terceira fase, de caráter classificatório, consiste na prova de títulos. Assim como a prova objetiva, a prova de desempenho didático e a de títulos serão realizadas em Belém.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site https://concursos.ifpa.edu.br/, no período de 24 de março a 11 de abril, o valor da taxa de inscrição é de R$150,00.

- MAIS INFORMAÇÕES VER O EDITAL NA ÍNTEGRA

FONTE: IFPA