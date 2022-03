Inscrições abertas para seleção de bolsistas de alunos da UFOPA – Campus Óbidos

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), considerando o termo de cooperação técnico científico que entre si celebraram a UFOPA e a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia (ADHMA), abriu edital para selecionar bolsistas, destinado a discentes do curso de graduação da UFOPA campus Óbidos.

Os bolsista selecionados atuarão no projeto “Amazonia Now! Memory and Environment Centers in Defence of Local Heritage and the Rainforest”, financiado pela Fundação Gerda Henkel (Alemanha) que dedica-se à preservação patrimonial em distintas regiões do mundo.

A seleção concederá vagas para 02 bolsistas, com duração de 10 meses, no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para discentes do curso de graduação da UFOPA campus Óbidos, que atendam aos requisitos previamente definidos neste edital. A vigência do projeto será de 1º de abril de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

A seleção será realizada em Etapa única: Homologação da inscrição e avaliação dos critérios (item 6) por meio de uma entrevista. Fase eliminatória.

Período de Inscrição dos discentes será de 11/03/2022 até 25/03/2022.

- Consulte o EDITAL para saber mais informações

www.obidos.net.br