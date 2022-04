Em Óbidos, Grupo de Teatro Getsêmani volta a encenar Via Sacra

Há 29 anos, durante a Semana Santa, o Associação Cultural e Tetro Getsêmani vem encenado a Via Sacra em Óbidos. Por conta da pandemia, nos últimos dois anos não houve a apresentação, entretanto, este ano de 2022, o Grupo volta a encenar a Via Sacra, programação da Semana Santa que atrai centenas de pessoas, numa grande demonstração de fé, quando jovens atores do Grupo, realizam a apresentação e emocionam as pessoas durante todo o percurso, pelas ruas da cidade.

Este ano de 2022, o grupo realizará a encenação no dia 15 de abril, sexta-feira santa, com início previsto para as 18h.

Segundo a programação, a encenação iniciará na Casa de Cultura e encerrará em frente a Catedral de Sant´Ana, no percurso serão encenadas as estações, sendo que cada uma representa uma cena da Via Sacra, onde os atores reproduzem o sofrimento de cristo após ser condenado, até a sua crucificação.

