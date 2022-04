Convocação de reunião para discussão dos Programas Luz para Todos e Mais Luz para Amazônia

Houve mudança no local da Reunião para a Sede da Colônia de Pescadores de Óbidos Z-19,

A Comissão das Comunidades Afetadas pela Linha de Transmissão 230 KV divulgou comunicado às Comunidades da Área de Várzea do Município de Óbidos Pará sobre reunião que acontecerá no dia 05 de maio de 2022, às 08h, na Sede da Colônia de Pescadores de Óbidos Z-19, com a empresa Equatorial, que terá com a pauta o Programa Luz para Todos e Mais Luz para Amazônia.

Veja o Comunicado na íntegra:

AVISO / COMUNICADO

A Comissão das Comunidades Afetadas pela Linha de Transmissão 230 KV, avisa, comunica e convida as Comunidades da Área de Várzea do Município de Óbidos Pará, para participarem de uma importante reunião que acontecerá no dia 05/05/2022 (cinco de maio de dois mil e vinte e dois), às 08hs (oito horas da manhã), na Sede da Colonia dos Pescadores Z-19 de Óbidos, com a Equipe da Empresa EQUATORIAL, para tratarem de assuntos relacionados ao “PROGRAMA LUZ PARA TODOS” e “MAIS LUZ PARA A AMAZÔNIA”, tendo como proposta a seguinte Pauta:

- Explanação Geral dos Programas;

- Apresentação dos Levantamentos realizados junto às comunidades;

- Apresentação dos Projetos a serem implantado/instalados nas comunidades, considerando a realidade remota de cada uma;

- Apresentação do Cronograma de obras;

- O que ocorrer;

Atenciosamente,

Pela Comissão.